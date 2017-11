Nieuwe Infiniti QX50 introduceert variabele compressie

Op de Los Angeles Motor Show die binnenkort begint, schittert Infiniti met haar gloednieuwe QX50. Het is namelijks ’s werelds eerste productieauto met een VC-Turbo.

Als je de eerste foto van de Infiniti QX50 voorbij ziet komen, gaat je hart waarschijnlijk niet harder kloppen. Het is een alleraardigste SUV om te zien, maar wel eentje van het soort; ‘dertien in een dozijn’. Toch is dit een wereldprimeur. De aanwezige 272 pk sterke 2,0-liter geblazen viercilinder is namelijk een heuse ‘VC-Turbo’. Daarbij staan de letters ‘VC’ voor variabele compressie.

Snel en zuiniger

De compressieratio varieert namelijk van 8:1 (voor sportief rijgedrag) to 14:1 (voor efficiency). Al met al zal de nieuwe krachtbron ongeveer 35 procent zuiniger zijn dan de V6 die in de vorige QX50 ligt. Best rap is de auto ook; vanuit stilstand staat in 6,4 seconden de naald van de kilometerteller op 100 km/u.

De 4,69 meter lange QX50 is verder uitgerust met ProPilot, waarmee de auto over diverse semi-autonome functies beschikt.