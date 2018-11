Nieuwe generatie Porsche 911 bijna uitgetest

Over een paar maanden staat de achtste generatie van de Porsche 911 in de showroom. Dat betekent dat het icoon bijna klaar is met de laatste praktijktests. En die zijn niet mals.



Elk nieuw model wordt, voordat het de weg op mag, tot in den treure getest. Zo ook een icoon als de Porsche 911. Later deze maand wordt de auto onthuld op de LA Auto Show (vanaf 30 november) en bij z’n onthulling heeft de achtste generatie zeker 3 miljoen testkilometers ondergaan. Die zijn verspreid over de wereld uitgevoerd, om zo de strengste klimaatzones te trotseren. De nieuwe 911 werd onder meer in het Midden-Oosten en Death Valley in de VS gedropt om zijn airconditioning, het koelingsysteem en de motor bloot te stellen aan temperaturen tot 50 graden Celsius. Ook wordt gekeken of het interieur zich goed houdt bij deze zware omstandigheden.

Sneeuw en ijs

Andere 911’s maakten hun testkilometers boven de Poolcirkel. Bij een temperatuur van 35 graden onder nul kijken de ingenieurs hoe de sportwagen reageert op een koude start. Op de gladde Finse ondergrond van sneeuw en ijs is het bovendien goed testen op zaken als tractie, wegligging en remprestaties. En in China werd de nieuwe 911 aan lange-afstandstests onderworpen.

Stad en land

Omdat niet iedereen op zeeniveau woont, steeg de 911 tot een hoogte van 4.300 meter en baande het zich meermaals een weg door het stadsverkeer van ’s werelds drukste metropolen. En natuurlijk maakte de nieuwe Porsche 911 nog talloze rondjes op het circuit van Nardò en de Nürburgring.