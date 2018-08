Nieuwe generatie Chevrolet Corvette krijgt een middenmotor

Volgend jaar komt er een nieuwe generatie van de Chevrolet Corvette op de markt. Deze ‘C8’ zal leverbaar worden met vermogens tot wel 1.000 pk. Met dank aan elektrificatie.

De Chevrolet Corvette is al weer 65 jaar en zeven generaties onder ons, maar van de legendarische Amerikaanse muscle car komt gewoon weer een opvolger. De achtste generatie, de C8, wordt eind volgend jaar verwacht en bij die versie doet Chevrolet een aantal baanbrekende dingen. Om te beginnen wordt de motor niet voorin geplaatst, maar in het midden. De bekende 6,2-liter V8 – een geupgrade versie – is wederom van de partij en krijgt een glazen bedekking. Chevrolet kijkt dat af bij merken als McLaren, Ferrari en Lamborghini. Verwacht een vermogen van ongeveer 500 pk.

Plug-in hybride

Opvallend is dat Chevrolet de Corvette ook als C7 blijft voeren, naast de C8. De C7 is dan het instapmodel, de C8 de topversie. Wel fijn als je liever een Corvette hebt met een motor voorin dan eentje met een middenmotor. Ook komt de Corvette ZR1 weer terug en die zal een vermogen van zo’n 750 pk kunnen overleggen. Baas boven baas wordt een plug-in hybride Corvette. Dankzij een elektromotor die aan de voorwielen is gekoppeld moet een systeemvermogen van zo’n 1.000 pk haalbaar zijn.