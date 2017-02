Nieuwe BMW 5 Serie Touring houdt het bij kleine wijzigingen

Op 11 februari staat de nieuwe BMW 5 Serie in de showroom. Hoog tijd dus dat ook de Touring zijn gezicht laat zien. En dat doet hij vandaag, met tot 30 liter meer aan bagagevolume.

Net als de BMW 5 Serie Sedan is de Touring een veilige doorontwikkeling van de vorige generatie. We moeten het verschil met zijn voorganger dus vooral zoeken in een iets verfijnder design, een verdere afname van het gewicht, een verhoogde aerodynamica en diverse rijhulpsystemen die volledig autonoom rijden weer een stap dichterbij brengen.



Bagagevolume

Natuurlijk wordt de Touring ook afgerekend om zijn binnenruimte. Die bedraagt in de normale opstelling 570 liter en dat is 10 liter meer dan voorheen. Met de achterbank neergeklapt neemt het bagagevolume toe tot 1.700 liter en dat is 30 liter meer dan in de vierde generatie. Het laadvermogen kreeg wel een flinke boost, want dat steeg met 120 kilogram tot 730 kilo. Echter zullen maar weinig eigenaren hun prijzige Touring als een dusdanige pakezel inzetten.



Krachtbronnen

Als de BMW 5 Serie Touring in juni in Nederland arriveert, bestaat de keuze uit vier motoriseringen. Het gaat om de 252 pk sterke tweeliter viercilinder (530i), een zes-in-lijn met 350 pk (540i xDrive), een tweeliter viercilinder turbodiesel met 190 pk (520d) en een drieliter zes-in-lijn turbodiesel met 265 pk (530d). Op de 520d na zijn alle versies standaard voorzien van een achttraps automaat. Volgende maand presenteert de BMW 5 Serie Touring zich aan het grote publiek tijdens de Autosalon van Genève. Prijzen zijn nog niet bekend.