Nieuwe Bentley Continental GT zet vertrouwde lijn door

De derde generatie Bentley Continental GT gaat vrolijk – en terecht – door met waarmee het model groot is geworden. Een flinke dosis vermogen gekoppeld aan luxe van het hoogste niveau.

Het design van de derde generatie Continental GT is vooral geïnspireerd op het EXP 10 Speed 6 studiemodel. Een belangrijke wijziging ten opzichte van z’n voorganger is het verplaatsen van de voorwielen. Ze staan 13,5 centimeter meer naar voren. Het gevolg is een gestrekter profiel. Verder zijn de ellipsvormige lichtunits aan de achterzijde opvallend.



Uitgesproken

Alleen aan de maat van de wielen kun je zien dat de Continental GT van pompeus houdt. Enorme 22-inch exemplaren staan namelijk op de optielijst en met de standaard 21-inch wielen heb je de blikken zeker op je gericht. Van hetzelfde ‘van dik hout zaagt men planken’ is de W12 TSI. Een vermogen van 626 pk gaat samen met een koppel van 900 Nm. Met Sport Launch Mode zit je in 3,6 tellen van stilstand op 100 km/u, waarbij de top 333 km/ bedraagt. Om het brandstofverbruik een beetje schappelijk te houden is cilinderuitschakeling van de partij. Op de momenten dat er minder vermogen wordt gevraagd, verandert de majestueuze Continental GT in een zescilindertje. Dankzij het Active All-Wheel-Drive systeem is de aandrijfkracht volledig variabel te verdelen.



Weggedrag

Nieuw is Bentley Dynamic Ride. Dat is een geavanceerde aansturing van het onderstel op basis van een nieuw 48V elektrisch systeem. Dwarskrachten worden opgevangen waardoor het weggedrag verbetert. De innovatie werkt met drie modi: Comfort, de Bentley-modus of de Sport-modus. Elke modus resulteert bovendien in andere instellingen van de luchtvering.



Roterend scherm

In het interieur is het nodige hout terug te vinden. Bentley zegt zelf dat er 10 vierkante meter hout is verwerkt. In de gemiddelde kledingkast zit minder. De lederen bekleding van de 18-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen volgt het ‘diamond in diamond’-patroon. Wie de auto start, ziet een 12,3 inch groot touchscreen uit het dashboard omhoog komen; het zogenaamde Bentley Rotating Display.



Keuzestress

Bentley zou Bentley niet zijn, als de personalisatiemogelijkheden niet zeer groot zouden zijn. Naast de 17 standaardkleuren zijn er 70 tinten om uit te kiezen. Dan moet je ook nog langs 15 tapijtopties, 8 verschillende soorten fineer en 15 mogelijkheden voor de afwerking van het interieur.

Prijzen en introductiedatum volgen later.