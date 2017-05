De nieuwe Audi RS 5 Coupé kost 117.625 euro. En is daarmee een koopje

Voor een nieuwe Audi RS 5 Coupé moest je een paar jaar geleden nog 133.170 euro neertellen. De nieuwe kost slechts een ‘schijntje’ met 117.625 euro. Met dank aan de nieuwe V6-motor.

De Audi RS 5 Coupé had een vermogen van 450 pk en haalde dat uit een 4,2-liter V8. De nieuwe Audi RS 5 Coupé heeft exact evenveel vermogen, maar heeft daar een veel kleine cilinderinhoud voor nodig. Dit maal heet het blok de 2.9 TFSI V6 bi-turbo. Een groot voordeel van het downsizen is dat het gemiddelde verbruik met 17% is afgenomen. En de daarbij horende lagere C02-uitstoot resulteert in een vriendelijkere bpm.



Sneller

De Audi RS 5 Coupé is een stuk rapper dan zijn voorganger, want voortaan is de klassieke sprint haalbaar binnen 3,9 seconden, terwijl de vorige generatie daar 4,5 tel over deed. De topsnelheid bedraagt 280 km/u voor wie de begrenzing van 250 km/u door Audi laat doorbreken. Een achttraps automaat en quattro ultra vierwielaandrijving zijn standaard.



Sportief

De RS 5 Coupé krijgt traditiegetrouw flink wat sportieve details mee. Reken op 19-inch 10-spaaks lichtmetalen velgen met 265/35-banden, LED-koplampen en -achterlichten, buitenspiegels in aluminiumkleur, RS-sportstoelen, interieurbekleding in leder en alcantara, een afgevlakt sportstuur en het Audi Virtual Cockpit.



Extra’s

De optielijst is minimaal even lang, want daar staan onder meer drie soorten 20 \-inch lichtmetalen velgen op, naast het Audi Sportdifferentieel, RS sportonderstel met Dynamic Ride Control en Matrix LED-koplampen, carbon dak en keramische remmen.

In juni staat de Audi RS 5 Coupé in de showroom.