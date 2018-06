Nieuwe Audi Q8 nestelt zich boven de Q7

Dat je toch een grote broer kunt zijn terwijl je kleiner bent, bewijst de nieuwe Audi Q8. De kruising tussen een SUV en vierdeurs coupé is bijna 7 centimeter korter dan de Q7, maar zal op de prijslijst – én qua technologie – de Q7 voorbij streven.

Het adagium: langer, breder en lager gaat voor de Q8 niet op. Breder en lager dan de Q7 is hij zeker, maar langer niet. Met 4,99 meter haalt hij het niet bij de 6,6 centimeter langere Q7. Het maakt de Q8 niets uit, want de vierdeurs SUV met coupélijnen verslaat de Q7 toch wel op andere vlakken. Zo is veel van de technologie geleend van de Audi A8. De auto telt tot wel vijf radarsensoren, zes camera’s, twaalf ultrasone sensoren en een laserscanner. Dat pakket ogen en oren vormen de basis voor assistentiesystemen als Adaptive Cruise Assist, Efficiency Assist, Crossing Assist, Lane Change Warning en Curb Warning. Kortom, semi-autonoom rijden is mogelijk. Vanaf 2019 komt daar de Remote Garage Pilot nog bij, waardoor de Q8 autonoom in en uit een garage kan rijden.



Diesel

Als de auto in de herfst in de showroom staat, is er één krachtbron leverbaar: een 3.0 TDI met een vermogen van 286 pk en 600 Nm aan maximumkoppel. Volgens de nieuwe type-aanduidingen bij de Duitsers heet de auto de Q8 50 TDI en hij snelt in 6,3 seconden van 0 naar 100 km/u. Later volgen dan nog de Q8 45 TDI (met 231 pk) en de Q8 55 TFSI (met 340 pk). Aan boord van elke Q8 huist een 48 Volt-systeem, waarmee de auto een Mild Hybrid genoemd kan worden. Dankzij het systeem is het mogelijk om wat remenergie terug te winnen en om te ‘zeilen’ op de snelweg. Brandstofbesparingen tot 0,7 liter per 100 kilometer zijn daardoor mogelijk.



Offroad

Of er in Nederland veel mensen zijn die de Audi Q8 offroad gebruiken is de vraag, maar de vierwielaangedreven SUV is er op voorbereid. Dankzij een grondspeling van een kwart meter en korte overhangen voor en achter is er genoeg ruimte om door moeilijk begaanbaar gebied te ploegen. Zeker als je vierwielsturing en adaptieve luchtvering aanvinkt op de optielijst, kun je je lol op in de modder.



Schermen

Verder nog noemenswaardig is het bagageruimte van maximaal 1.755 liter, de mogelijkheid om HD matrix LED-verlichting te laten monteren en de drie digitale displays in het fraaie interieur. Naast de Audi virtual cockpit achter het stuurwiel zijn er een 10,1-inch en 8,6-inch scherm te vinden die respectievelijk bedoeld zijn om het infotainment- en navigatiesysteem te bedienen en om de verwarming, airconditioning en andere comfortfuncties te gebruiken.