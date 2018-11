Nieuwe Audi Q3 start bij 44.285 euro

Volgende maand rijdt de nieuwe Audi Q3 de showrooms binnen en dus is het hoog tijd voor de bijbehorende prijskaartjes. De goedkoopste versie kost dik 44 mille.

De Audi Q3 is vanaf volgende maand aan een nieuwe generatie toe. Een belangrijk verschil met z’n voorganger is dat de compacte SUV voortaan iets minder compact is. Liefst acht centimeter wagenlengte komt er bij en dat vertaalt zich naar flink wat meer inhoud. Het bagagevolume stijgt met 70 liter naar 530 liter. Wie de achterbank over de maximale lengte van 15 centimeter verschuift, komt zelfs tot 675 liter en na het neerklappen van de achterbank valt 1.525 liter je ten deel.

Demperregeling

De nieuwe Q3 mag als meer volwassen worden bestempeld dan de vorige generatie en dat zie je terug op de optielijst. Nieuw is een demperregeling die per rij-omstandigheid automatisch de beste rij-instellingen kiest. Een andere fijne extra is het sportonderstel dat in combinatie met zes rijmodi komt. Tot de standaarduitrusting behoren zaken als een digitaal instrumentarium en MMI Radio plus met touchscreen in glass-look. Verder altijd van de partij: lichtmetalen velgen, een dakreling en het veiligheidssysteem pre sense front.

Krachtbronnen

De Audi Q3 start bij 44.285 euro en dan teken je voor de versie met 150 pk sterke 1,5-liter benzinemotor. Naast deze 35 TFSI is de Q3 leverbaar als 150 pk sterke 35 TDI. Volgend jaar volgen dan nog de Q3 40 TFSI quattro met 190 pk, de Q3 45 TFSI quattro met 231 pk, de Q3 35 TDI quattro (eveneens 150 pk, maar dan met vierwielaandrijving ) en de 190 pk sterke Q3 40 TDI quattro. De prijzen van die versies volgen nog.



Audi Q3 edition one

Om de marktintroductie van de Audi Q3 kracht bij te stellen, introduceert Audi de ‘edition one’. Daartoe behoren onder meer een S line exterieur en Pro Line uitrusting. De Q3 is dan gelakt in de exclusieve kleur Chronusgrijs en staat op 20-inch lichtmetalen wielen. In het interieur is veel grijskleurig leder terug te vinden naast sportstoelen.