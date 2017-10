Nieuwe Audi A7 Sportback volgt de weg van de A8

Zeven jaar nadat de Audi A7 Sportback geïntroduceerd werd, is het hoog tijd voor de tweede generatie. We zien designelementen van de nieuwe A8 terugkomen en ook wordt er gerefereerd aan de lijnen van de Audi Ur-quattro.

Dat de nieuwe Audi A7 Sportback direct na de introductie van de laatste generatie A8 ten tonele verschijnt, is natuurlijk niet zo gek. De auto heeft qua techniek immers het nodige gemeen met het vlaggenschip. Ook op ontwerpgebied volgt de A7 de designrichting die Audi met de compleet nieuwe A8 is ingeslagen. Aan de voorzijde zien we dat de kenmerkende Singleframe grille verder is verlaagd en verbreed, waarnaast langgerekte koplampen zijn geplaatst. Die zijn overige in drie soorten leverbaar: LED, HD Matrix LED en HD Matrix LED met lasergrootlicht.



Ur-quattro

Aan de achterkant zijn net als bij de A8 de achterlichtunits met elkaar verbonden door een smalle lichtstrook. De A7 blijft boven alles zijn voorganger trouw in de vorm van een krachtig voorkomen: een lange motorkap, grote wielbasis, korte overhangen en een aflopende daklijn. De gespierde wielkasten kennen hun basis in de ‘Audi Ur-quattro’, net als de lichtstrip achter.



Assistentie

Waar de Audi A8 uitpakt met 42 elektronische rijassistenten, daar moet de A7 het doen met 39 slimme hulpjes. Audi verdeelt ze over drie pakketten: het Audi AI parking package, City Assist Package en het Tour Assist Package. Meest in het oog springt de parkeerpiloot die op afstand te bedienen is via de app. Het is niet de enige autonome functie op de A7 Sportback, want tot wel vijf radarsensoren, vijf camera’s, twaalf ultrasone sensoren en een laserscanner zijn terug te vinden in de auto.

In het interieur zijn de meeste fysieke knoppen verdwenen. Bedienen en aflezen door je voortaan via twee touchscreens.





Keuze

Om de koper flink wat te kiezen te geven zijn er vier onderstelvarianten in omloop. Er zijn stalen veren, een sportonderstel, elektronisch instelbare dempers en een adaptieve luchtvering met automatische hoogteregeling te vinden op de bestellijst. De wielen zijn te verkrijgen tot wel 21-inch, terwijl de maximale diameter van de aluminium remklauwen oplopen tot 400 millimeter. Op de optielijst staat verder vierwielbesturing waarbij de achterwielen tot 5 graden mee- of tegensturen.



48 Volt

Bij de Nederlandse introductie in februari is de A7 Sportback uitgerust met een 340 pk sterke 3.0 V6 TFSI. De auto gaat – lang leve de nieuwe vermogensaanduiding – door het leven als Audi A7 55 TFSI. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/u verloopt in 5,3 seconden. Later volgen er meer motoren. In ieder geval zal elke krachtbron uitgerust zijn met een mild hybride systeem. Dat is een elektrisch systeem van 48 Volt. De komst van een plug-in hybride verwachten we ietsje verderop in 2018.