Nieuwe Audi A6 Avant start bij 77.145 euro

In september staat de Audi A6 Avant in de showroom voor prijzen vanaf ruim 77 mille. Later zullen er ook goedkopere versies leverbaar worden als onder meer de 2.0 TDI met 204 pk zijn intrede doet.

De huidige Audi A6 Avant kun je al voor ruim 54.000 euro op de kop tikken, dus het is dan best schrikken als de nieuwe A6 Avant straks in september opeens 77.145 euro kost. Echter is dat de 45 TDI Quattro – met 231 pk dus – en dat is niet het instapmodel. Die zal iets later worden geïntroduceerd in de vorm van de 204 pk sterke 2.0 TDI. Er komt ook nog een 2.0 TFSI met 245 pk.

In september kun je overigens kiezen uit nog een diesel naast de 45 TDI. Dat is de 50 TDI Quattro. Vanwege z’n permanente vierwielaandrijving en 286 pk aan vermogen kost die versie 82.945 euro.



Mild hybrid

De nieuwe Audi Avant is 4,94 meter lang, 1,89 meter breed en 1,47 meter hoog en dat resulteert in een bagagevolume dat oploopt tot 1.680 liter. Zowel de kofferklep als het rolscherm in de bagageruimte zijn elektrisch te openen en te sluiten. Standaard is de Audi A6 Avant voorzien van mild hybrid-technologie (MHEV). Dat betekent dat er een lithium-ionbatterij aan boord is die remenergie opvangt. Ook beschikt de Avant over een vrijloopmodus om energie te besparen. De mild hybrid technologie belooft een brandstofbesparing van ongeveer 0,7 liter brandstof per 100 gereden kilometer. Andere items die op elke A6 Avant zitten zijn led-verlichting en 18-inch wielen. De MMI-navigatie en rijbaanassitent behoren eveneens tot het standaardpakket. Wie meer wil, kan opteren voor de Design- of Sport- uitvoering. Voor respectievelijk 1.600 euro en 1.900 euro is de Avant dan rijker aangekleed.