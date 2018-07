Nieuwe Ariel Atom 4 onthuld op Goodwood Festival of Speed

Minder is meer. Dat geldt zeker voor de Ariel Atom. Bij het opengewerkte sportwagentje gaat het niet om comfort en luxe, maar om rijplezier en het gevoel van pure snelheid. De vierde generatie van de Atom wordt deze week onthuld.

De Ariel Atom bestaat al sinds 1999 en daarmee is de aankomende Atom, de Atom 4, de vierde generatie. Het bommetje op wielen is compleet nieuw, want op de rempedalen, schakelpook en brandstofdop na is elk onderdeel nieuw vervaardigd. Wat blijft is de extreem snelle acceleratie, want de Atom 4 moet net binnen de 3 tellen van nul naar honderd schieten. Daarbij is de Atom 4 heel betaalbaar, want in de UK start de auto bij 39.975 pond, zo’n 45.000 euro. De 324 pk sterke Atom 4, voorzien van Honda Type R-krachtbron, krijgt later deze week z’n werelddebuut op het Goodwood Festival of Speed, waarna de auto vanaf volgend voorjaar in de verkoop gaat.



Verbeteringen

De Atom 4 belooft een stuk aerodynamischer en stijver te zijn dan z’n voorganger, waarbij de nieuwe demping en grotere wielen zorgen voor meer mechanische grip in de bochten. Krachtiger remmen zijn gemonteerd, naast een vergrote brandstoftank. Voortaan houdt de Atom 4 het tot 480 kilometer vol op één tankbeurt. Een andere verbetering is de toegenomen ruimte in het interieur. Bij de Atom betekent dat; je kunt je voeten beter kwijt.