Morgan wordt 110 en viert dat met speciale uitvoeringen

In 2019 bestaat het Britse Morgan liefst 110 jaar. De stokoude autobouwer viert dat met frisse 110 Anniversary-uitvoeringen van de 3 Wheeler, Plus 4 en Roadster.



De geschiedenis van de Britse autobouwer Morgan gaat al bijna 110 jaar terug. En al die tijd is het merk vast blijven houden aan het verleden. Zo zag de Morgan Plus 8 dit jaar Abraham en ook de 3 Wheeler is sinds mensenheugenis te rijden. Van 1909 tot in de jaren vijftig was het nog het origineel terwijl de huidige 3 Wheeler het vooral onderhuids moderner aanpakt.



Badges

Nu Morgan aankomend jaar 110 jaar bestaat, brengt het speciale jubileum-edities op de markt. Die versies van de 3 Wheeler, Plus 4 en Roadster staan voor de vertrouwde bedragen in de prijslijst, maar zijn dan wel voorzien van wat extra’s. Om te beginnen zijn her en der 110 Anniversary-badges aangebracht en ook zijn er nieuwe lakkleuren beschikbaar. Er zijn twee kleurenreeksen om uit te kiezen. Naast ‘Classic Range’ gaat het om ‘Metallic Range’.



Nieuwe accenten

Verder monteert Morgan een sportuitlaat onder haar verjaardagsmodellen en is het scheutiger met de afwerking. De Roadster en Plus4 krijgen een lederen riem om de motorkap, terwijl je in plaats van een leren stuurwiel ook kunt kiezen voor een traditioneel ogend houten exemplaar. Voor de 3 Wheeler heeft Morgan donkere rolbeugels, een zwartgelakt hitteschild voor bij de uitlaat en nieuwe stiksels voor de stoelen in gedachten.