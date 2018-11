‘Mobiliteitstafel’: aanschafsubsidie van 6000 euro voor emissieloze auto

De NOS heeft vertrouwelijke stukken in handen gekregen die afkomstig zijn van de ‘Mobiliteitstafel’, een onderdeel van het Klimaatakkoordoverleg. Zodoende weten we wat het Rijk en de mobiliteitssector de komende jaren van plan zijn.



De mobiliteitsplannen binnen het Klimaatakkoordoverleg zijn nog niet rond, maar de NOS meldt dat de partijen die samenkomen rondom de zogenaamde ‘Mobiliteitstafel’ inmiddels flink op één lijn zitten. Zo zouden het Rijk en de mobiliteitssector het eens zijn dat in 2030 Nederland 2 miljoen elektrische auto’s moet tellen en 1,8 miljoen laadpunten. Door middel van subsidie en belastingmaatregelen zouden deze ambitieuze doelen gehaald moeten worden.

Aanschafsubsidie

Een belangrijke plan is de aanschafsubsidie van 6.000 euro. In 2021 zou elke particuliere koper die een elektrische auto aanschaft van een dergelijke ‘korting’ moeten profiteren. Die aanschafsubsidie blijft daarna nog jaren van kracht, maar loopt wel af. In 2030 zou de subsidie nog maar 2.200 euro bedragen.

Vrijstelling bpm en mrb

Tot aan 2025 betaal je voor een elektrische auto geen aanschafbelasting en geen motorrijtuigenbelasting. Na 2025 worden wel bpm gerekend – eenmalig 350 euro – én mrb.

Lagere bijtelling

Voor zakelijke elektrische rijders gaat een lagere bijtelling gelden en een aanschafsubsidie. In 2021 is die met 3.430 euro het hoogst en in 2024 met 1.830 euro het laagst. De milieu-investeringsaftrek (MIA) vervalt na 2020.



Export minder aantrekkelijk

Ook wordt de tweedehands elektrische auto in het zonnetje gezet. Zo moet worden voorkomen dat die auto’s naar het buitenland verdwijnen. De maatregelen bestaan uit vrijstelling van motorrijtuigenbelasting tot 2025, een ‘anti-export subsidie’, het inleveren van oude autobatterijen tegen geld en het duurder maken van benzine en diesel. De accijns op benzine gaat per 2020 met 1 cent omhoog. Hetzelfde geldt voor diesel, al komt daar nóg een cent bij vanaf 2023. Bovendien valt de motorrijtuigenbelasting voor diesel- en benzineauto’s hoger uit.