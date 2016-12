Mercedes-Benz E-Klasse Coupé: instappen vanaf 57.000 euro

Mercedes-Benz heeft de consumentenadviesprijzen bekend gemaakt van haar E-Klasse Coupé. Inclusief afleverkosten start hij bij 57.052 euro.

De Mercedes-Benz E-Klasse Coupé is bij zijn introductie leverbaar in drie benzinevarianten en één diesel. Als instapmodel geldt de achterwielaangedreven E 200 met 9G-Tronic-transmissie. De tweeliter viercilinder turbo is goed voor 184 pk. Zijn prijs – inclusief afleverkosten – bedraagt 57.052 euro. Daarmee is de E-Klasse Coupé behoorlijk wat duurder dan de E-Klasse Limousine E 200. Die staat in de prijslijsten vanaf 51.305 euro.



Tweeliter

Een stapje hoger staat de E 300 die eveenens beschikt over een tweeliter viercilinder. Echter is het vermogen opgekrikt naar 245 pk, waarmee de E 300 stukken sneller van zijn plaats is dan de E 200. In 6,4 tellen sprint de E 300 vanuit stilstand naar honderd, terwijl de E 200 tegen de acht seconden aan zit. De E 300 start bij 63.850 euro, en dat is eveneens inclusief afleverkosten.



Vierwielaandrijving

Met een vanafprijs van 90.505 euro is de E 400 4MATIC, vierwielaangedreven dus, duidelijk de duurste van het stel. De zescilinder drieliter turbo is goed voor 333 pk en volbrengt de klassieke sprint in 5,3 tellen. De negentraps automaat is ook hier aan boord.



Turbodiesel

De enige diesel in het gezelschap is de E 220 d; een viercilinder turbodiesel met een vermogen van 194 pk. Voor 61.114 rijdt hij de showroom uit.

In een later stadium volgt nog onder meer een AMG E50.



E-Klasse Coupé Edition 1

Om de introductie van de E-Klasse Coupé te vieren, produceert Mercedes-Benz wereldwijd 555 exemplaren van de E-Klasse Coupé Edition 1. Hoeveel daarvan naar Nederland komen is niet precies bekend, maar gezien het sportieve pakket dat de Edition 1 af-fabriek meekrijgt, zal er voldoende vraag naar zijn. De Edition 1 is uitgevoerd in een kasjmierwitte matte lak en voorzien van 20-inch multispaaks lichtmetalen AMG-velgen. Voor het nodige contrast zorgt het nightpakket, waarbij de diamond grille met chroompins en lamel in hoogglanzend zwart is uitgevoerd. Zwarte buitenspiegels complementeren het geheel. In het interieur is nappaleder gebruikt en eveneens valt het aan de onderzijde afgevlakte sportstuurwiel met schakelpaddles op.