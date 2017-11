Mercedes-Benz A-Klasse gaat voor digitale klokken

De nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse krijgt zijn wereldpremière op de autosalon van Genève komende maart. Maar nu tonen de Duitsers al diens moderne interieur.

De Mercedes-Benz A-Klasse van de eerste generaties was vooral gewild bij een wat ouder publiek. Totdat Mercedes-Benz de insteek van het model compleet omgooide – van MPV naar sportieve coupé – waarmee de doelgroep aanzienlijk verjongde. De vierde generatie lijkt die ingeslagen weg te blijven volgen, gezien de eerste foto’s van het interieur. Dat heeft een hoog gadget-gehalte als gevolg van de inzet van louter digitale metertjes.



Emotie

Achter het stuurwiel is een brede en platte digitale display te ontwaren waarin zowel de belangrijkste meters als het navigatiesysteem zijn verwerkt. Onder de turbine-achtige ventilatieroosters bevindt zich een slank bedieningspaneel. De meeste van de overige fysieke knopjes zijn op het stuurwiel terug te vinden. Al met al doet het dashboard zeer ruimtelijk aan, precies zoals Mercedes-Benz in gedachten had. Om het interieur meer emotie mee te geven is de ambiente LED-verlichting te bestellen met tot 64 kleuren aan toe en 10 stemmingsprogramma’s.



Uitrustingsniveaus

Mercedes-Benz merkt in de praktijk dat haar klanten meer geld over hebben voor een luxe interieur dan ooit tevoren, onder meer omdat ze steeds meer tijd in hun auto doorbrengen. Voor de A-Klasse kunnen zij kiezen uit drie uitrustingsniveaus: Style, AMG-Line en Progressive. Het gaat respectievelijk om de basisuitrusting, een uitvoering met nadruk op sportiviteit en een uitrusting die zich richt op design en comfort.