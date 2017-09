Mercedes-AMG Project One staat te trappelen van ongeduld

‘The Future of Driving Performance starts at IAA 2017’, met deze tekst probeert Mercedes-AMG ons alvast lekker te maken voor de onthulling van haar Project One hypercar over twee weken.

De introductie van zeer exclusieve auto’s als de Mercedes-AMG Project One kennen een lange aanloopperiode. We weten al even van de komst van de hypercar van de Duitsers, maar z’n verwachte onthulling over twee weken betekent nog niet dat de auto snel de weg op gaat. Pas in 2020 staan de leveringen aan z’n 275 gelukkige eigenaren gepland. Tegen die tijd heeft de Project One gelijk geduchte concurrentie, want dan doen de superrijken der aarde ook een gooi naar de Aston Martin Valkyrie and McLaren BP23.

F1-genen

Wat we al weten van de Project One is dat hij flink wat F1-genen heeft. Zo beschikt de auto over een 1,6-liter V6 turbo in ondersteund met flink wat elektrokracht. Het systeemvermogen moet het schoppen tot circa 1.000 pk. Om er zeker van te zijn dat de krachtbron soepeltjes blijft lopen, moet hij elke 50.000 kilometer compleet uit elkaar worden gehaald.

Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive

Als opwarmertje naar de onthulling van de Project One op de Autoshow van Frankfurt – niets is overigens zeker, maar met wat anders kan Mercedes-AMG komen? – laat Mercedes-AMG Lewis Hamilton opdraven in combinatie met de Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive uit 2013. Vier elektromotoren gaven dat model dik 750 pk mee, en daarmee was het de krachtigste Mercedes ooit gebouwd. De eretitel zal dus spoedig worden overgedragen naar de Project One.