Mercedes-AMG E 63 S Estate: in no-time op je vakantieadres

En waarom zou je niet met heel de familie aan boord keihard kunnen gaan? Zie hier de nieuwe Mercedes-AMG E 63 S Estate; de ideale auto om pijlsnel op je vakantieadres te zijn.

In een doorsnee sportauto passen vaak met moeite twee mensen. Als je gezin dan toch wat groter is en van snelheid houdt, kom je bij de categorie terecht van potente SUV’s of estates aan de anabolen. Die laatste klasse is niet erg dicht bevolkt. Ja, Audi heeft haar RS6 Avant, maar daarmee is het aanbod ook wel direct in kaart gebracht. Mercedes-AMG gaat de concurrentie met Audi aan met de E63 Estate in twee vermogensvarianten. De Mercedes-AMG E 63 Estate haalt 571 pk uit zijn 4,0-liter biturbo V8, terwijl de E 63 S Estate het schopt tot 612 pk en 850 Nm aan koppel.



Krachtiger

Beide varianten zijn weer een stuk krachtiger dan hun voorgangers, want de vermogens nemen respectievelijk met 13 en 27 pk toe. De sprint van nul naar honderd verloopt voortaan in 3,6 seconden bij de E 63 Estate en in 3,5 tellen bij de E 63 S Estate. Daarmee zijn de twee een fractie sneller dan de 605 pk sterke Audi RS Avant Performance die er 3,7 seconden over doet. Net als de Audi RS6 gaat Mercedes-AMG voor vierwielaandrijving voor haar rappe estates. Dankzij de ‘Drift Mode’ stuur je echter desgewenst alle aandrijfkrachten naar de achterwielen.



Ruimte

Omdat je de Mercedes-AMG E 63 (S) Estate ook uitkiest voor z’n ruimte is het goed om te weten dat het bagagevolume oploopt tot 1.820 liter met de achterbank neergeklapt. In normale positie blijft daar 620 liter van over. Even – snel – verhuizen lijkt derhalve geen probleem. Volgepakt op vakantie met heel de familie evenmin.

In juni staat de Mercedes-AMG E 63 (S) Estate in de showroom. De orderboeken openen in april. Prijzen zijn nog niet bekend.