Mercedes-AMG A 35 is opwarmertje voor de A 45

AMG koppelt zijn naam binnenkort twee keer aan de Mercedes-Benz A-Klasse. In januari trapt het af met de ‘milde’ Mercedes-AMG A 35, waarna later de meer hardcore Mercedes-AMG A 45 volgt.



Hoewel de Mercedes-AMG A 35 liefst 306 pk aan vermogen put uit z’n 2,0-liter viercilinder turbomotor zal het dus niet de sterkste versie van de A-Klasse blijken. Die eer krijgt de aankomende Mercedes-AMG A 45. Wat zijn vermogen precies zal zijn is nog niet bekend, maar zo’n 400 pk lijkt wel realistisch.



Plezierig

Baas boven baas of niet, de Mercedes-AMG A 35 zal al veel sportieve rijders kunnen plezieren, want in 4,7 tellen sprint je van 0-100 km/u. En een top van 250 km/u is ook zeker niet armoedig. De A 35 krijgt bovendien van huisuit een zeventraps automaat met dubbele koppeling mee en vierwielaandrijving. Ten opzichte van de reguliere A-Klasse zijn ondermeer onderstel en remmen afgesteld op het sportieve potentieel van de A 35. Ook zijn er vijf rijmodi beschikbaar.