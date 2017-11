Rondje langs de velden: dit zijn de meest populaire modellen van Europa

Het jaar is nog niet om, maar toch is het aardig om nu al te kijken welke automodellen er goed scoren in Europa.

De collega’s van het Britse AutoCar zochten op basis van de marktcijfers van JATO Dynamics uit welke modellen momenteel goed boeren in Europa.

Chauvinisme

In Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden en Duitsland gaat een automerk van eigen bodem aan kop. Het meest chauvinistisch is – niet heel verrassend – Frankrijk, waarbij de Renault Clio, Peugeot 208 en Citroën C3 de top-3 vormen met de Clio bovenaan. Italië doet Frankrijk na met een puur vaderlands trio: de Fiat Panda verkoopt overduidelijk het best, daarna komen de Lancia Ypsilon en de Fiat 500. In Spanje wordt een compleet Spaans podium voorkomen door de derde plaats van de Opel Corsa achter lijstaanvoerder SEAT Ibiza en de Leon. In Zweden een vergelijkbaar beeld: plek drie wordt ingenomen door een ‘buitenlander’ – de Volkswagen Golf – waarbij de Volvo XC60 op nummer één staat. De Volvo S90 en V90 nemen plek twee in.



In Duitsland bestaat bijna de complete top-10 van meest verkochte modellen uit Duitse merken. Alleen op plek vijf en tien staan twee ‘Fransen’; de recent door PSA ingelijfde Opel Astra en Corsa. De Volkswagen Golf staat op één, de Mercedes-Benz C-Klasse op twee en de Volkswagen Passat op drie.

Nederland

In ons eigen land is wat opmerkelijks aan de hand. De Volkswagen Golf staat namelijk niet in de top-3 van de meest verkochte modellen van dit moment. De Renault Clio staat bovenaan, gevolgd door de Opel Karl en de Volkswagen up! Al is het jaar nog niet om.



Volkswagen Golf

De Volkswagen Golf had u wel in dit rijtje verwacht. Tot zover is het de beste verkopende auto in 2017 in Oostenrijk, België, Duitsland, Noorwegen en Luxemburg,

Skoda Octavia

De Skoda Octavia troeft de Golf af als je puur kijkt naar het aantal Europese landen waar het model op plek één staat. De auto is het meest populair in Kroatië, Tsjechië, Estland, Finland, Slowakije, Polen en Zwitserland.

Eigenwijs

In de top-3 van de Europese landen zien we nog een aantal andere namen vaak terugkomen. Die van de Nissan Qashqai bijvoorbeeld en van de Hyundai Tucson. En er zijn landen die gewoon lekker eigenwijs zijn. Zo kiezen ze in Hongarije voor de Suzuki Vitara (die wordt daar gebouwd), in Denemarken voor de Peugeot 208 en in Griekenland voor de Toyota Yaris. En de Britten? Die gaan traditiegetrouw voor de Ford Fiesta.