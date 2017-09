Maserati Levante nu ook leverbaar met 350 pk sterke biturbo benzinemotor

De vermogenssprong van de Maserati Levante met 275 pk naar de Levante S met 430 pk was gewoon te groot. Daarom introduceren de Italianen nu een tussenversie met 350 pk.

Wie bij de Maserati-dealer binnenstapt kan de Levante verkrijgen al 275 pk sterke turbodiesel. Wie de 3,0-liter V6 te min vindt, komt vanzelf uit bij de andere versie in het aanbod; de Levante S met 430 pk. Dat vermogen wordt verkregen uit een 3,0-liter V6 biturbo benzinemotor. Om de keuze voor de klant nu groter te maken, introduceert Maserati nóg een 3,0-liter V6, ditmaal is het de 3.0 V6 biturbo met 350 pk. Deze variant werd overigens buiten Europa al geleverd. De nieuwe versie staat vanaf 131.007 euro in de prijslijst.

Luxe of sportief

De nieuwe 3.0 V6 biturbo is goed voor een acceleratie van 0-100 km/u in 6,0 seconden en een topsnelheid van 251 km/u. De Levante 350 is net als de Maserati Ghibli en Quattroporte leverbaar in als GranLusso- of GranSport-uitvoering.