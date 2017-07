Wie mee wil doen in autoland moet aan de stekker. Dus ook Maserati gaat overstag. Het merk met de iconische drietand start met hydrides, en daarna komt er een volledige elektrische Italiaan.

Maserati is bij uitstek een merk voor liefhebbers. En daarvan hoop je toch stiekem dat die heerlijk eigenwijs blijven. Dat ze tegen beter weten in gewoon auto’s met veel te dikke benzinemotoren blijven produceren. Maar helaas, ook Maserati voelt de druk om haar modelreeks te elektrificeren. De topman van Fiat Chrysler Automobiles – Sergio Marchionne – wil immers dat in 2022 minimaal de helft van het modelgamma van de merken onder zijn paraplu een elektromotor aan boord heeft.

Alfieri

De eerste Maserati die onderworpen wordt aan elektrificatie is naar verwachting de Levante. De SUV komt in 2019 op de markt als plug-in hybride. Wellicht shoppen de Italianen daarvoor bij de Pacifica Hybrid van concerngenoot Chrysler. Een jaartje later, in 2020, staat een volledig elektrisch aangedreven Maserati op het programma. In het jaar dat Porsche komt met de Mission E wil Maserati een nieuw model lanceren op basis van de Alfieri. Dit studiemodel werd in 2014 voor het eerst gepresenteerd.