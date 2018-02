Maserati maakt 2018-prijslijst bekend: instappen vanaf 91.649 euro

Na flink wat facelifts en nieuwe uitvoeringen heeft Maserati zijn modelaanbod weer helemaal op orde. Het enige wat nog ontbrak is de prijslijst voor dit kalenderjaar. Nou, bij deze.

Bij Maserati is het tegenwoordig flink kiezen. Zo hebben ze met de Ghibli, Levante, Quattroporte, GranTurismo en GranCabrio vijf modellen in het aanbod. En het kwintet kent op zijn beurt weer flink wat varianten. De Ghibli, Levante, Quattroporte zijn bijvoorbeeld ook als diesel leverbaar, terwijl de V6 benzinemotoren van het trio vermogens laten zien die oplopen tot 430 pk. De V8 in de Quattroporte reikt zelfs tot 530 pk. De Ghibli, Levante, Quattroporte bieden naast de standaarduitrusting elk een sportieve (GranSport) en luxe (GranLusso) uitdossing aan.

262.904 euro

De vernieuwde GranTurismo en GranCabrio zijn louter met een 460 pk sterke 4,7-liter V8 te bestellen, al heb je nog wel keuzevrijheid als het om de uitvoering gaat. Er is zowel een ‘Sport’ als ‘MC’ beschikbaar. De GranTurismo en GranCabrio zijn als verwacht de duurste Maserati’s. De GranTurismo start bij net geen 222.000 euro, terwijl de GranCabrio MC minimaal 262.904 euro kost.



De goedkoopste Italiaan is de Ghibli Diesel. Voor 91.649 euro staat de 275 pk sterke 3,0-liter V6 in de Nederlandse showrooms. De Levante Diesel start bij 112.440 euro en de Quattroporte Diesel bij 125.452 euro.

Overzicht prijzen 2018

Ghibli (Diesel) vanaf € 91.649

Ghibli GranLusso vanaf € 101.649

Ghibli GranSport vanaf € 101.649

Levante (Diesel) vanaf € 112.440

Levante Diesel GranLusso vanaf € 122.740

Levante Diesel GranSport vanaf € 122.740

Quattroporte (Diesel) vanaf € 125.452

Quattroporte Diesel GranLusso vanaf € 136.752

Quattroporte Diesel GranSport vanaf € 136.752

GranTurismo Sport vanaf € 221.996

GranTurismo MC vanaf € 255.556

GranCabrio Sport vanaf € 242.154

GranCabrio MC vanaf € 262.904