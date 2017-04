Lynk & Co telt rustig door: na SUV nu ook een sedan

Geely, het Chinese moederbedrijf van Volvo, lanceert dit jaar het eerste model van haar nieuwe automerk Lynk & Co op haar thuismarkt. De opvolger van deze SUV – de 01 genaamd – lijkt een krachtig ogende sedan te worden.

Autofabrikanten wringen zich in allerlei bochten om maar vernieuwend te zijn. Het moederbedrijf van Volvo, het Chinese Geely, lanceerde daarom recent een compleet nieuw automerk. Lynk & Co zoals de nieuwkomer heet, wil opnieuw uitvinden hoe we een auto bestellen, bezitten en onderhouden. Zo bestel je een Lynk & Co-model niet via een ouderwets dealerbedrijf, maar gewoon online. De auto wordt dan thuisbezorgd. In geval van onderhoud of reparatie staat die haal- en brengservice weer voor je deur.



Deelauto

Verder komt er een eigen app store voor de auto, waarbij Lynk & Co-rijders zelf kunnen aangeven welke apllicaties ze zouden willen hebben. Ontwikkelaars gaan vervolgens aan de slag met de applicaties waaraan de meeste behoefte is. De auto’s van Lynk & Co zijn eveneens te openen via een app, waardoor ze uitermate geschikt zijn om ze als deelauto in te zetten.



2018

Lynk & Co debuteert dit jaar nog in China met de 01. De SUV is gebasseerd op de nieuwe generatie Volvo XC40. Er is bij de lancering de keuze uit een 1,5 driecilinder krachtbron met ondersteuning van een elektromotor; een plug-hybride dus. De Lynk & Co 01 wordt in 2018 in Europa verwacht.



Sedan

Vandaag verschenen beelden (zie verspreid door dit artikel) van een tweede model van Lynk & Co online. Deze sedan – duidelijk nog in conceptfase – heeft met zijn bonkige vormen en korte overhangen wel wat weg van een Amerikaanse muscle car. De portieren blijken heuse vleugeldeuren te zijn. Verdere specificaties ontbreken voorlopig nog.