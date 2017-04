Lucid Air toont haar mogelijkheden met de Alpha Speed Car

Lucid Motors toonde recent haar behoorlijk betaalbare eerste model: de Air. De topversie van deze elektrische aangedreven Air blijkt zowaar de Ferrari LaFerrari in het vizier te hebben.

Lucid Motors is vastbesloten om Tesla Motors op te jagen. En het liefst ook de traditionele automerken die een reeks stekkermodellen op de rol hebben staan. De nieuwkomer denkt dat te kunnen doen met haar Air. Dit model komt in 2019 in verschillende versies op de markt, waarbij de 400 pk sterke instapversie 52.500 dollar moet gaan kosten. De actieradius bedraagt 385 kilometer op één stekkerlading. Het topmodel is een Air met liefst 1.000 pk aan boord en een vanafprijs van circa 100.000 dollar. Diens rijbereik moet richting de 650 kilometer gaan.



Realiteitszin

Hoewel de voorinschrijving in de VS en Canada reeds geopend is, heeft Lucid Motors nog wel wat werk aan de winkel. De fabriek moet namelijk nog gebouwd worden. De lap grond daarvoor is al uitgekozen in Arizona, maar de benodigde 700 miljoen dollar voor de bouw is nog niet binnen. Over twee jaar moeten de eerste auto’s al van de band rollen. Lucid Motors heeft 10.000 exemplaren op het oog voor het eerste jaar, waarna de productie moet opstomen naar 50.000 auto’s op jaarbasis in de jaren erna. Een ding is zeker: Lucid Motors is ambitieus. Realistisch misschien wat minder.



Topsnelheid

Voorlopig moeten we het dus nog doen met conceptversies. En die zijn veelbelovend. De sterkste uitvoering van de Lucid Air moet de 0-100 km/u-sprint kunnen klaren in 2,5 seconden. Met de topsnelheid zit het ook wel goed, bewees onlangs de Alpha Speed Car. Het op de Air gebaseerde prototype snelde op een testcircuit in het Amerikaanse Ohia naar een topsnelheid van 350 km/u. Dat is net zo snel als de Ferrari LaFerrari. Voor wat het waard is.