Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 14 maart: Lexus UX komt er spoedig aan, McLaren 720S is een ‘koopje’ en Mercedes-AMG Project niet erg onderhoudsvriendelijk.

Lexus UX gaat in productie

Volgens Yoshihiro Sawa, de topman van Lexus, kunnen we binnen afzienbare tijd de productieversie van de Lexus UX Concept aanschouwen. De compacte SUV van de Japanners – een concurrent voor onder meer de Audi Q3 – zal waarschijnlijk iets minder prominente vormen hebben dan het conceptmodel. En dat is eigenlijk best jammer, want de gewaagde UX Concept maak een prima indruk.



McLaren 720S start bij 307.700 euro

McLaren heeft de vanafprijs van de nieuwe 720S bekend gemaakt. De auto start bij 307.700 euro en dat is – hoe gek het ook klinkt – goed beschouwd een koopje. De opvolger van de 650S is immers slechts een fractie duurder dan dat 301.200 euro kostende model en is aanzienlijk krachtiger dan de 650S. Er is immers 70 pk meer aan vermogen aan boord. De McLaren 720S snelt in 2,9 tellen van nul naar honderd en kent een topsnelheid van 341 km/u. De levering van de McLaren 720S start in mei. Dan komt de auto als coupé, maar er zal op termijn ook een Spyder-uitvoering volgen.



Mercedes-AMG Project One onderhoudsvriendelijk? Nou nee

De McLaren 720S is helemaal een koopje als je hem vergelijkt met de nieuwe hypercar van Mercedes-AMG. Deze Project One staat voor 2.275.000 euro in de prijslijsten en dat is dan ook nog eens zonder belastingen. Voor dat geld krijg je overigens geen onbezorgde eigenaarservaring, want de Project One moet elke 50.000 kilometer terug naar Mercedes-AMG voor een grote beurt. Een hele grote beurt zelfs, want de motor wordt dan compleet gereviseerd. De Project One – in een oplage van 275 stuks – beschikt over een 1,6-liter V6 en vier elektromotoren. Het systeemvermogen loopt op tot boven de 1.000 pk.