Op de autoshow van Detroit presenteert Lexus haar studiemodel LF-1 Limitless. Met een samoeraizwaard als inspiratiebron, blikken de Japanners vooruit op de toekomst.

Natuurlijk lijkt de Lexus LF-1 Limitless niet op een ‘Katana’, maar de scherpe, agressieve lijnen van het studiemodel zijn wel gebaseerd op een dergelijk traditioneel Japans zwaard. De auto komt uit de koker van het CALTY Design Research uit Californië. Zij namen ook de Amerikaanse klassieke ‘muscle car’ als voorbeeld, want het ontwerp wordt naar achteren toe steeds breder en gespierder. Opvallend in het design zijn onder meer de onderbroken spoiler – een zogenaamde ‘splitspoiler’ – boven de achtteruit, de markante driedimensionale ‘spindle’-grille en de bijzondere vormen van LED-verlichting daarnaast. Een aantal van de getoonde designvondsten gaan we terug zien in de Lexus-modellen van de toekomst.



Gebarenbediening

In het interieur ontbreken de knoppen. Via gebaren moet de bestuurder de auto duidelijk maken welke functie wordt aangeroepen. De bediening van de airconditioning en het entertainment gaan nog wel via displays. Er is veel beenruimte in de 501 centimeter lange ‘Limitless’ te vinden en de stoelen voor zowel voor- als achterpassagiers zijn identiek. De aanwezige sfeerverlichting verandert van kleur op basis van de geselecteerde rijmodus. Het navigatiesysteem aan boord noemt Lexus ‘vierdimensionaal’, zo kan het optreden als persoonlijke assistent en zelf reserveringen maken en actief adviseren over tussenstops, rustpauzes of restaurants langs de route.



De achterwielaangedreven Lexus LF-1 Limitless bezit over verregaande autonome functies. De crossover biedt bovendien de keuze uit verschillende aandrijflijnen. De Lexus LF-1 Limitless kan zowel een waterstofauto, hybride, plug-in hybride of volledig elektrische auto zijn.