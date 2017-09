Land Rover denkt aan een compleet nieuw model: de Road Rover

Land Rover wil in 2019 haar Road Rover introduceren. De auto moet volledig elektrisch zijn, buitengewoon luxe en zich zowel op het asfalt als in de modder thuisvoelen, meldt het Britse Autocar.

Dat het toekomstige model Road Rover gaat heten, komt niet uit de lucht vallen. Aan het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw hadden de Britten al een conceptmodel klaar staan met dezelfde naam. Dat experimentele model zou een brug moeten vormen tussen de originele Land Rover en de Rover-modellen. Twee decennia lang werd het concept verder geperfectioneerd met de eerste Range Rover als eindresultaat.

Nieuw label

Hoewel de naam voor het nieuwe model al bekend is, blijft Land Rover geheimzinnig over wat voor type auto we mogen verwachten. De eerste Road Rover – het wordt waarschijnlijk een label waar meerdere Road Rovers onder vallen – moet de Mercedes-Benz S-Klasse gaan beconcureren, klinkt het. Maar dan vooral op het gebied van luxe. Het wordt namelijk een all-terrain auto. Dus offroad moet hij ook z’n mannetje staan. En ja, natuurlijk is hij volledig elektrisch.

De eerste Road Rover maakt pas z’n debuut in het najaar van 2019, waarna een marktintroductie in 2020 moet volgen.