Als bronnen dicht bij Lamborghini het juist hebben, dan werken de Italianen momenteel aan de Safari. Een heuse supercar – geen SUV – met offroad-kwaliteiten.

Nu Lamborghini eerdaags komt met een heuse SUV in de vorm van de Urus, lijkt het merk open voor nóg een model dat afwijkt van het straatrace-dna. Volgens Automobile Magazine is het waarschijnlijk dat de Italianen werken aan de Safari; een supercar met offroad-kwaliteiten. De auto zou de Huracán als basis nemen – denk dus aan een tiencilinder motor en vierwielaandrijving – waarbij de carrosserie ruimte laat voor grotere wielbogen en offroad-beschermplaten. In combinatie met een veersysteem dat in hoogte verstelbaar is, moet de Safari zich onder meer thuis voelen in de woestijn. Een beetje als de LM002, maar dan anders.



Gaat de Lamborghini Safari lijken op de Italdesign Parcour uit 2013?

Aanval op Ferrari

De Safari maakt volgens dezelfde bronnen deel uit van een heus modellenoffensief. Daarbij heeft Lamborghini vooral aartsvijand Ferrari op de korrel. Met onder meer verschillende Speedster en Barchetta-modelen en een GT3 Stradale-variant wil de noeste stier het stijgerende paard op de hoorns nemen.