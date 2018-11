Lamborghini SC18: one-off die vervolg moet krijgen

Speciaal voor een rijke Chinese klant bouwde Lamborghini de SC18. Van deze one-off komt er maar eentje, al willen de Italianen vaker unieke wagens in opdracht gaan bouwen.



De autosport-afdeling van Lamborghini heet Squadra Corse. Toen zij het verzoek binnen kregen van een vermogende Chinese klant om een one-off voor hem te bouwen, konden zij blijkbaar geen nee zeggen. Een Aventador werd uit de kast getrokken en op basis van dat model werd de SC18 getekend. Het moest vooral een auto voor op het circuit worden, dus keek Squadra Corse goed naar de racewagens die het voert; de Huracán GT3EVO en de Huracán Super Trofeo Evo.

Aerodynamica

Squadra Corse ging vooral los op de aerodynamica – zie ondermeer de flinke vleugel en de luchtinlaten – en zette de Aventador nog dichter op het asfalt. Slechts 11 centimeter is de afstand van de wagen tot de grond. Voor werden 20-inch wielen gemonteerd en achter 21-inch exemplaren. De 6,5-liter V12 uit de SVJ kreeg er vermogen bij en levert voortaan 770 pk.

De carrosserie werd gelakt in het grijs-rood, waarbij het interieur voornamelijk in het zwart is uitgevoerd. De sportstoelen zijn opgetrokken uit lichtgewicht koolstofvezel en bekleed met alcantara.



Squadra Corse

De kans is groot dat we de komende jaren vaker one-offs zien die door Squadra Corse onderhanden zijn genomen. Lamborghini laat immers weten dat de gepersonaliseerde ontwikkelingsprojecten voor motorsportklanten naar meer smaken.