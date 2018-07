Lamborghini klimt op de apenrots: SVJ pakt Ringrecord

Eerder deze week kondigde Lamborghini het met een filmpje genaamd ‘Aventador SVJ meets the Nürburgring’ al aan dat het op jacht ging naar her ronderecord op de Nürburgring. En het is gelukt: de Porsche 911 GT2 RS is onttroond met dik twee seconden.

Als je het ronderecord voor productieauto’s op de Nürburgring breekt, dan tel je echt mee in supercar-land. Opvallend genoeg staan in de top-8 van snelste tijden ooit maar drie merken: Radical, Porsche en Lamborghini. Dat zijn ook de enige drie merken die met hun auto’s de magische grens van zeven minuten doorbraken. Sinds afgelopen september is de recordhouder de Porsche 911 GT2 RS. Coureur Lars Kern raffelde het 20,6 kilometer lange circuit af in 6 minuten en 47.3 seconden.

Jota

Maar Lamborghini wilde ook wel eens voelen hoe het is om rondekoning te zijn en stuurde niet de reguliere Aventador Super Veloce de baan op zoals in 2015, maar de overtreffende trap; de ‘Jota’. Met deze Aventador SVJ zette Lamborghini een nieuwe toptijd mee; 6:44,97. Dat is dus dik twee tellen sneller dan de Porsche 911 GT2 RS.



Camouflage

Omdat de Lamborghini Aventador SVJ pas volgende maand onthuld wordt op de Monterey Car Week in Californië is de auto die het ronderecord pakte nog gecamoufleerd. Ook geven de Italianen de specificaties nog niet prijs, maar wij gokken op een vermogen van rond de 790 pk in combinatie met een verlaagd wagengewicht. Lamborghini laat voorlopig alleen los dat de pk/gewichtsverhouding op 1,98 kilo uitkomt.