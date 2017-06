Lamborghini verkocht vorig jaar 3.457 auto’s. In 2019 moeten dat er 7.000 zijn, met de nieuwe Urus als geheime wapen. Ook denkt Lamborghini aan een vierpersoons sportwagen en aan een nieuwe Miura.

De topman van Lamborghini, Stefano Domenicali, heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht bij Ferrari. Liefst 23 jaar werkte hij bij de aartsrivaal. Of het toeval is of niet, de CEO wil met het jaarvolume van Lamborghini de richting op van Ferrari. Waar Lamborghini vorig jaar slechts 3.457 auto’s verkocht, deed Ferrari het met 8.014 exemplaren een stuk beter. In 2019 wil de noeste stier het stijgerende paard al in de nek hijgen, als jaarlijks zeker 7.000 Lamborghini’s over de toonbank gaan. Vooral de nieuwe Urus – vanaf volgend jaar in de showroom – moet daar voor zorgen. Domenicali denkt dat zijn merk er zeker 4.000 van gaat verkopen op jaarbasis.



21e eeuwse Miura

Om de verwachte groei aan te kunnen wil Lamborghini de komende vier jaar 600 nieuwe medewerkers aantrekken. De fabriek wordt bovendien vergroot van 80.000 naar 160.000 vierkante meter. Als de Urus eenmaal de kar trekt, is er bij de Italianen ruimte voor meer nieuwe modellen, zo blijkt uit de woorden van Domenicali. De topman spreekt over de mogelijke komst van een vierpersoons sportwagen, maar pas na 2025. Daarmee zou de Lamborghini Estoque – een conceptmodel uit 2008 – wel eens productierijp kunnen worden. Domenicali ziet zelfs kansen voor een 21e eeuwse Miura. De iconische Lamborghini die vorig jaar z’n 50-jarig jubileum vierde is echter ook niet binnen vijf jaar tijd te zien.