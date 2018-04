Lamborghini Aventador SV J wil Porsche 911 GT2 RS overklassen

Na de ‘S’ en ‘SV’ werkt Lamborghini aan een overtreffende trap van haar meest krachtige Aventador. De topversie zal door het leven gaan als ‘SV J’; de Super Veloce Jota.

De Aventador SV is vooralsnog de meest krachtige Aventador die je kunt bestellen. Het vermogen van de Super Veloce komt namelijk uit op 750 pk. Al doet de Aventador S- een jaar geleden geïntroduceerd – het nauwelijks slechter met 740 pk. Momenteel werken de Italianen aan een topversie die beide krachtpatsers duidelijk overstijgt; de Lamborghini Aventador SV J. ‘SV J’ staat daarbij voor Super Veloce Jota.

Jota

De toevoeging ‘Jota’ (spreek uit ‘gota’); gebruikte het merk in het verleden vaker. Zo bestaat er een Diablo Jota, een Miura Jota en een Aventador Jota. Van de eerst werden er slechts 28 gebouwd en van de twee laatsgenoemden zelfs maar één. Reken er dus op dat de Lamborghini Aventador SV J gelimiteerd zal zijn. Waarschijnlijk bouwt Lamborghini er enkele honderden van.

Snelle sprints

De Aventador SV J zal later dit jaar op de markt komen met een krachtiger versie van de bekende 6,5-liter twaalfcilinder motor die we kennen uit de Aventador S (boven dit artikel afgebeeld). Welk vermogen daarbij hoort is nog niet bekend, maar de grens van 800 pk lijkt wel opgezocht te gaan worden. Wetende dat de Aventador S en SV al binnen drie tellen van nul naar de honderd sprinten, zal de Aventador SV J dat nog een paar tienden sneller doen. De Aventador SV J gaat erkende supercars als de Porsche 911 GT2 RS daarmee overtreffen. Al heeft de Porsche wel duidelijk z’n prijskaartje mee. Vanaf 354.500 euro is de Duitser te koop, terwijl de Lamborghini Aventador S in Nederland al ruim 470.000 euro kost. En daar gaat de Aventador SV J natuurlijk dik overheen.