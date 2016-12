Volgens de ‘codetaal’ van Lamborghini zou hij eigenlijk de LP 740-4 moeten heten, maar daar zijn de Italianen gelukkig van afgestapt. Zie hier de nieuwe Lamborghini Aventador S.

De nieuwe Lamborghini Aventador heet de Aventador S. En die S is er niet zomaar opgeplakt, want hij heeft 40 pk meer vermogen dan de LP 700-4. Daarmee hijgt de nieuwkomer de Super Veloce (SV) in de nek, want die levert 750 pk. Het koppel van 690 Nm is eveneens niet mis. De 0-100 km/u sprint verloopt in 2,9 seconden en binnen de 9 tellen wordt al 200 km/u aangetekend. Wie er een sport van maakt om vanuit stilstand door te versnellen naar 300 km/u, heeft daar een kleine 25 seconden plezier aan. De kilometerteller loopt vervolgens nog even door tot de topsnelheid van 350 km/u.



Vierwielbesturing

De Lamborghini Aventador S koppelt vierwielaandrijving aan vierwielbesturing, om het weggedrag verder te verbeteren. Ook is de downforce toegenomen zodat snel genomen bochten in grotere stabiliteit kunnen worden genomen. Dankzij het gebruik van koolstofvezel weegt de Aventador S slechts 1.575 kilo. Voortaan kies je als bestuurder uit een kwartet aan rijmodi. ‘Strada’ voor de huis-tuin-en-keuken-ritjes, ‘Sport’ om een achterwielaangedreven auto na te bootsen (90 procent van de aandrijfkrachten worden onder normale rij-omstandigheden naar de achterste wielen gestuurd) en ‘Corsa’ voor het circuit. Nieuw is ‘Ergo’ waarbij je zelf met de instellingen aan de slag kunt.



Countach

Op uiterlijk gebied springen vooral de nieuwe voorbumper en spoiler achterop in het oog. De achterste wielkast is opnieuw getekend, waarbij duidelijk is gekeken naar de Countach. Verder zien we een zwarte diffuser aan de achterzijde en drie uitlaatuiteindes op een rij.

De Lamborghini Aventador S wordt vanaf het komend voorjaar geleverd met een Nederlandse vanafprijs van dik 470.000 euro.