Lamborghini gaat aan de plug-in hybride. Maar nu nog even niet

Volgend jaar komt Lamborghini met de Urus, de SUV die al voor het eerst in 2012 in conceptvorm z’n gezicht liet zien. Op termijn maakt dan ook een plug-in versie z’n opwachting, waarna de Italianen de techniek – schrik niet – op meer modellen gaan toepassen.

Lamborghini wil vanaf volgend jaar z’n graantje op de florerende SUV-markt meepikken. Dat is geen verrassing omdat de Italianen al vijf jaar geleden de eerste conceptversie van die Urus toonde in China. Volgens Maurizio Reggiani, ontwikkelingschef bij Lamborghini, zal de Urus geïntroduceerd worden met een benzinekrachtbron. Op termijn volgt dan, ook daarin schuwt Lamborghini de trend niet, een plug-in hybride.



Plug-in hybride

Lamborghini had al eerder een plug-in hybride willen introduceren, maar zegt dat de huidige accupakketten niet samengaan met de modellen die zij maken. De accu’s zijn te groot en te zwaar en bovendien bevallen de prestaties nog niet voldoende, aldus Reggiani. Met de Urus is die weg wel vrij, omdat de SUV makkelijker een hybride aandrijflijn met fors accupakket kan herbergen, als de lichtvoetige sportwagens van het merk.



Stekkergeweld

De Urus moet als mijlpaal fungeren, want in de jaren na 2018 zullen we ook plug-in hybridetechniek zien terugkomen in andere Lamborghini-modellen. Volgens Reggiani zou er best wel eens op termijn een supercar kunnen aankomen die aan de stekker kan.



Offroad

De Urus start dus eerst met een benzinemotor en dat wordt volgens Reggiani een V8 met circa 650 pk aan vermogen. Met de daaropvolgende plug-in hybride wil Lamborghini de gemiddelde CO2-uitstoot van haar wagenpark verlagen, waarbij de nadruk van dat model veel minder op sportiviteit ligt. De Urus zal ook offroad z’n mannetje staan, verzekert Reggiani. Diverse rijmodi maken de auto geschikt voor zowel sportieve prestaties op het asfalt als daarbuiten. Zo zijn er diverse rijhoogtes instelbaar.