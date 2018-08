Krachtige Ferrari 488 Pista ook als Spider

De overtreffende trap van de 670 pk sterke Ferrari 488 heet de 488 Pista. Die versie met 720 pk aan vermogen en een lager wagengewicht komt er nu ook als Spider.

Op het Concours d’Elegance van Pebble Beach toverde Ferrari opeens de 488 Pista Spider onder het doek vandaan. Net als de gesloten variant is de Pista Spider goed voor een vermogen van 720 pk, verkregen uit een 3,9-liter V8-turbomotor. Die krachtbron werd onlangs voor de derde keer op rij uitverkozen tot International Engine of the Year.

Hardtop

De Pista Spider weegt 1.380 kilo en dat lage wagengewicht is behaald door het nodige koolstofvezel in het ontwerp te verwerken. Ook zijn kilo’s bespaard door de 20-inch wielen lichter te maken. Toch is de Spider 100 kilo zwaarder dan de 488 Pista, de elektrisch bedienbare hardtop is daar de oorzaak van.



Rap

De prestaties hebben daar echter weinig last van. Sterker nog, de Ferrari 488 Pista Spider accelereert in 2,85 seconden van nul naar honderd en is daarmee even snel als de 488 Pista. Van nul naar tweehonderd gebeurt in 8 tellen. De topsnelheid komt uit op 340 km/u.