Kort nieuws uit New York: Jaguar, Audi en Genesis

De New York International Auto Show is in volle gang. Dit zijn de laatste nieuwtjes van de beursvloer: Jaguar F-Pace is ’s werelds mooiste, Audi R8 Coupé in Sport Edition-jasje en Genesis GV80 Concept is een kloeke SUV.

Dubbelslag voor Jaguar F-Pace

In New York werden de World Car Awards uitgedeeld en de Jaguar F-Pace werd dubbel bekroond. De Britse SUV ging namelijk aan de haal met de titels ‘World Car of the Year’ en ‘World Car Design of the Year’. De jury, bestaande uit 75 autojournalisten uit 24 landen, vond de F-Pace dus zowel de beste als mooiste auto van 2017. Het is pas voor de tweede keer in de 13-jarige geschiedenis van de World Car Awards dat een auto aan de haal gaat met de ‘double’.



R8 Coupé ‘Audi Sport Edition’ hijst de driekleur

Audi Sport is natuurlijk herkenbaar aan de kleuren zilver, rood en zwart. De R8 Coupé ‘Audi Sport Edition’ die Audi in The Big Apple presenteert, volgt dan ook dat kenmerkende kleurenpalet. De R8 Audi Sport Edition is immers te bestellen in Floret Silver (mat of hoogglans), Mythos Black en Ibis White. De ‘sideblades’ en buitenspiegels zijn voor het nodige contrast uitgevoerd in felrood, terwij de voorspoiler, grille en achterdiffuser standaard Titanium Black zijn gelakt. Rood en zwart nappa-leer domineren het interieur, naast accenten in hoogglans koolstofvezel. De speciale R8 Coupé komt in een oplage van 200 stuks en is leverbaar vanaf mei.



Genesis GV80 Concept als opmaat naar grote SUV

Het inmiddels zelfstandig opererende submerk van Hyundai, Genesis, is hard bezig met de uitbreiding van haar portfolio. Daarin lijkt ruimte voor een grote SUV, want in New York presenteren de Zuid-Koreanen de GV80 Concept. Het studiemodel komt van de tekentafel van de Belgische ontwerper Luc Donckerwolke. Opvallend aan zijn ontwerp zijn de minimalistische lichtunits voor- en achter die uit twee boven elkaar geplaatste horizontale strepen bestaan. Verder zijn de B- en C-stijlen transparant en volgt de aflopende daklijn licht de vormen van een coupé.