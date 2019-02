Kort gesproken: Rob Hoogvliet en Robert Haagsma van Capital Cars & Classics

In maart vindt in de Kromhouthal in Amsterdam de vierde editie van Capital Cars & Classics plaats. We spraken met de organisatoren, Rob Hoogvliet en Robert Haagsma. ‘We hebben niet de ambitie om over een paar jaar de hele RAI af te huren.’

1 Er zijn al veel klassiekerbeurzen, toch vonden jullie een paar jaar terug dat er nóg een beurs nodig was. Hoe is dat zo gekomen?

Rob Hoogvliet: “Het kwam eigenlijk door Robert. Een paar jaar terug had hij een feestje in deze hal. Het feestje zelf was niet zo indrukwekkend, maar in de hal wilde hij direct een mooie autoshow organiseren. Hij wilde dat niet alleen doen en zo kwam hij bij mij terecht. Toen hebben we een afspraak gemaakt in de Kromhouthal en daarna was ik natuurlijk ook gelijk verkocht. Het is een mooie industriële hal en je hebt ook een prachtig uitzicht op het water. De uitstraling en sfeer zijn goed. We gaan nu naar de vierde editie, de eerste was in 2016. We namen in december een optie op de hal en vier maanden later begon onze beurs.”



2 De klassiekermarkt was in 2016 booming.Toen je eenmaal een datum had, ging het zeker snel?

Robert Haagsma: “Het was net op het moment dat het een beetje begon om te slaan. De prijzen van klassieke auto’s stegen toen al niet meer zo snel als voorheen, dus we moesten echt de boer op om onze beurs aan de man te brengen. Lex van Lammeren was de allereerste die ja zei en daar zijn we hem nog steeds dankbaar voor. Hij is nu net een nieuw bedrijf begonnen: Wheels by Lex. Nadat hij ja had gezegd ging het snel. Verder groeien kunnen we niet meer, want de beursvloer is ieder jaar vol. Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen, want we willen dat onze beurs ieder jaar een beetje beter is. We kunnen alleen nog maar groeien in kwaliteit.”



3 Overwegen jullie om ooit uit te wijken naar een andere locatie?

Haagsma: “Deze locatie is heel bepalend voor Capital Cars & Classics. We zijn niet begonnen met: we willen een beurs organiseren, laten we een locatie zoeken. Bij ons was het andersom: we vonden de locatie en besloten om daar een beurs te organiseren. Het is niet onze ambitie om over een paar jaar de hele RAI af te huren. We verhuizen alleen als we een locatie vinden die nét zo goed bereikbaar is, nét zo veel uitstraling heeft én significant groter is. Zulke locaties ken ik niet, dus de kans dat we ooit naar een andere locatie gaan, lijkt me verwaarloosbaar. De magie van onze beurs zit óók in deze hal.”



4 Dit is de vierde editie. Is het al een kwestie van ‘draaiboek uit de kast en de rest gaat vanzelf ’, of werkt het niet zo?

Hoogvliet: “Dat is een lastige vraag, want je kunt hem op twee manieren opvatten. Als je bedoelt of het inmiddels een geoliede machine is en of we goed op elkaar in zijn gespeeld, dan is het antwoord een volmondig ja. Maar je moet niet achteroverleunen of gemakzuchtig worden, en zo kun je de vraag ook opvatten. Het CARROS-paviljoen, waar nieuwe auto’s staan, krijgt dit jaar bijvoorbeeld een andere plek. Verder proberen we, los van de auto’s die klassiekerspecialisten meenemen, een paar heel bijzondere auto’s te tonen. Het is tenslotte wel de bedoeling dat je als bezoeker ieder jaar iets nieuws ziet.”



5 Over auto’s gesproken: kun je al een paar hoogtepunten van de beurs noemen?

Haagsma: “We weten natuurlijk nog niet exact van alle aanbieders wat ze meenemen, maar toch zijn er al hoogtepunten te noemen. Het Louwman Museum komt bijvoorbeeld met twee bijzondere auto’s en de auto’s die Louwman Exclusive meeneemt zijn natuurlijk ook niet mis. Daarnaast is het een van de eerste gelegenheden om de nieuwe Porsche 911 in Nederland te zien. Maar misschien is de BMW M1 die te zien is nog wel specialer: van een Nederlandse eigenaar, gevonden in een schuur en net tot in de puntjes gerestaureerd bij BMW Classic. Echt heel bijzonder.”



CAPITAL CARS & CLASSICS

16 en 17 maart 2019, Kromhouthal, Amsterdam

Voorafgaand: Amsterdam Rally op 15 maart 2019

Informatie en tickets: www.cc-c.nl



Door: Perry Snijders