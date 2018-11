Koffietijd! Super Veloce komt met Porsche 993-espressomachine

Dat je van een Porsche 993-krachtbron een flinke dosis adrenaline kunt krijgen, is bekend. Maar ook een caffeïnestoot? Koffiemachinebouwer SuperVeloce weet hoe.



Het Zuid-Afrikaanse Super Veloce is een beetje een raar bedrijf. Het bouwt namelijk espresso-apparaten in de vorm van sportwagenmotoren. Je moet er maar zin in hebben. Ook bestel je bij SuperVeloce een koffie- of theebladmaler gegoten in een vliegtuigmotor. Mooi? Bijzonder in elk geval wel. En duur, want voor minder dan 12.000 euro kun je bij het merk niet terecht.



Luchtgekoeld

De laatste aanwinst in het rijtje V8-, V10-, en V12-, koffiezetters is een zescilinder. Het nieuwste espresso-apparaat van Super Veloce is namelijk gebaseerd op de luchtgekoelde boxermotor van de Porsche 993 GT2. Aan de achterzijde doe je er een koffiecapsule in en aan de voorzijde sijpelt de koffie in je beker, eh…, speciale Super Veloce-mok.



Super Veloce bouwt de 993-espressomaker in een oplage van 993 exemplaren. Met de hand en met de duurste materialen.