Aanstaande donderdag zendt de VPRO de documentaire 'Senna' uit over de legendarische F1-coureurs Ayrton Senna.

Aanstaande donderdag 22 juni verruil je als rechtgeaarde autosportfan om 22.00 uur het terras voor de televisie. Want dat zendt de VPRO op NPO 3 de documentaire ‘Senna’ uit. De film uit 2010 is geregisseerd door Asif Kapaduia – later Oscarwinnaar met ‘Amy’ – en geeft een exclusief kijkje in het Formule 1-leven van de op 1 mei 1994 overleden Braziliaanse autosportlegende Ayrton Senna. De documentaire bestaat uit louter archiefmateriaal, start met z’n debuut en gaat onder meer in op de sportieve vete in de jaren ’80 met toenmalig wereldkampioen Alain Prost. Ook wordt de strijd van Senna belicht tegen de politieke spelletjes in de sport. ‘Senna’ eindigt met het tragische overlijden van de legendarische coureurs op het circuit van Imola in 1994. Ayrton Senna was slechts 34 jaar.