Kia pakt door met verbluffend goed ogend ‘hot hatch’ studiemodel

Van lelijk eendje naar mooie zwaan. Die metamorfose lijkt Kia tot in perfectie door te voeren. Na de aanlokkelijke nieuwe Stinger GT, komen de Koreanen nu met een ander designpareltje.

Eerder deze maand schreven we al over de Stinger GT, de nieuwe sportieveling van Kia die in Nederland – in vol ornaat – weg mag voor 99.995 euro. En nu krijgen de Zuid-Koreanen weer de handen op elkaar met een ‘hot hatch’ studiemodel. De conceptcar, een voorschot op de nieuwste generatie Kia cee’d, wordt op de autoshow van Frankfurt (IAA) in z’n geheel onthuld, maar de eerste beelden smaken duidelijk naar meer.

Verlengde ‘hot hatch’

Volgens Kia presenteert het studiemodel een voor het merk nieuwe carrosserievorm; de verlengde ‘hot hatch’. Of te wel; een auto die voortborduurt op de huidige Kia pro_cee’d, maar dan met meer gebruiksgemak. De auto op de foto zou je wat ons betreft ook gewoon een shooting brake kunnen noemen.

Op 12 september weten we meer, want dan onthult Kia het studiemodel.