Voor de liefhebbers van het betere Amerikaanse scheurwerk is er goed nieuws: op de New York Auto Show van april wordt de Jeep Grand Cherokee Trackhawk onthuld.

De Jeep Grand Cherokee is momenteel al te verkrijgen in verschillende krachtige uitvoeringen. Zo is er een versie voorzien van een 5,7-liter HEMI V8 – goed voor een vermogen van 352 pk – en zelfs met een 468 pk 6,4-liter HEMI V8. Met die laatstgenoemde krachtbron aan boord mag de Jeep Grand Cherokee de felbegeerde SRT-badge voeren. Toch is het Jeep nog niet krachtig genoeg en daarom lanceert het over twee maanden in New York de Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Die super-SUV gaat het kunstje afkijken bij de 717 pk sterke Dodge Challenger Hellcat, ze leent namelijk haar 6,2 liter V8.

Peperduur

Of de Jeep Grand Cherokee Trackhawk ook de 700 pk-grens gaat doorbreken is niet zeker, daarvoor moeten we wachten op de specificaties die Jeep onthult in New York. Vanzelfsprekend wordt de nieuwe topversie van de Jeep Grand Cherokee voorzien van een sportiever uiterlijk en zullen ook het onderstel en de remmen worden aangepast aan het sterk toegenomen vermogen. Of de krachtige Jeep ook in Nederland op de markt komt is nog onbekend. Voor de portemonnee is het misschien beter van niet, want de huidige SRT kost in ons land al bijna 175.000 euro.