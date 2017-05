Jaguar XE SV Project 8: SVO bouwt de krachtigste straatversie ooit

Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) is momenteel hard aan het werk aan haar tweede Collectors Edition. Deze Jaguar XE SV Project 8 moet straks 600 pk meekrijgen en is daarmee de krachtigste Jaguar ooit voor de openbare weg.

In 2014 presenteerde SVO haar eerste Collectors Edition in de vorm van de Jaguar F-TYPE Project 7. Die auto – in een oplage van 250 stuks – werd voorzien van een 575 pk sterke vijfliter V8-compressormotor. Het was op dat moment de snelste en krachtigste Jaguar ooit. Anno 2017 komt Jaguar met haar tweede Collectors Edition. Andermaal belooft het de krachtigste Jaguar ooit voor de openbare weg; de Jaguar XE SV Project 8. Diens 5,0-liter supercharged V8 moet goed zijn voor een vermogen van 600 pk. De kans om achter het net te vissen is iets kleiner dan bij de Jaguar F-TYPE Project 7, want Jaguar belooft de gelimiteerde oplage op te trekken naar 300 auto’s.



Wereldpremière

Elke Jaguar XE SV Project 8 zal met de hand worden gebouwd in SVO’s Technical Centre in Coventry. Op 28 juni komt Jaguar met alle specificaties. Twee dagen later volgt de wereldpremière tijdens het Goodwood Festival of Speed.