In juni introduceert Jaguar zijn eerste volledig elektrische auto in de vorm van de i-Pace. De auto zal waarschijnlijk in ons land rond de 82.500 euro gaan kosten.

Officieel is het nog niet, maar als het aan de Nederlandse importeur ligt, staat de Jaguar i-Pace over een half jaar in de showroom met een prijskaartje van ongeveer 82.500 euro. Dan krijg je de volledige elektrische Brit mee naar huis als ‘S’. Een stapje hoger staat de ‘SE’. Die uitvoering is rijker uitgerust en kost daarom ongeveer 8 mille meer: 90.550 euro lijkt het te gaan worden. De ‘HSE’ staat weer een trapje hoger en kost 96.610 euro als de importeur z’n zin krijgt. De ‘First Edition’ stormt met gemak door de grens van 100.000 euro, voor 106.910 euro heb je waarschijnlijk wel alles wat je hartje begeert. Denk onder meer aan luchtvering en adaptieve demping, naast een heel arsenaal aan rijassistenten en luxe accenten in ex- en interieur.

Twee elektromotoren

De Jaguar i-Pace zal sterk lijken op de i-Pace concept zoals de auto eerder werd gepresenteerd. Zeker 90 procent van diens vormgeving wordt overgenomen in het productiemodel. Op de autosalon van Genève in maart komt de i-Pace in vol ornaat onder het doek vandaan en dan zijn ook de specificaties bekend. Maar bijna zeker is dat de vierwielaangedreven auto wordt voorzien van elektromotoren op zowel de voor- als de achteras, waarbij het vermogen oploopt tot 400 pk. Het maximumkoppel is met 700 Nm eveneens fors. De actieradius bedraagt minimaal 500 kilometer.