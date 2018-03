Jaguar F-Pace SVR is klaar voor de strijd

Toen we de Jaguar F-Pace bijna 2 jaar geleden voor het eerst reden, schreven we al dat hij de nieuwe benchmark in zijn klasse is. En binnenkort is die F-Pace ook te rijden als zeer sportieve SVR.

Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) is nu met de Jaguar F-Pace gaan stoeien. En het resultaat mag er zijn. De Jaguar F-Pace SVR is voorzien van de bekende Supercharged 5,0-liter V8 benzinemotor en die krachtbron krijgt in de SUV een vermogen van 550 pk mee en een fors maximumkoppel van 680 Nm. Jaguar belooft een sprint van 0-100 km/u in 4,3 seconden en een top van 283 km/u.



Aerodynamica

Met alleen het plaatsen van een grotere motor is SVO er natuurlijk niet. Op aerodynamisch vlak moest er ook flink wat gebeuren. Zo zijn de luchtinlaten aan de voorzijde flink vergroot en is er een spoiler aan de achterzijde aangebracht. De bumper – waar vier uitlaatuiteinden uitsteken – heeft luchtgeleiders op de hoeken gekregen. De speciale SVR-motorkap kent flinke luchtopeningen om de warmte van de motor af te voeren.



Straffe afstelling

Het onderstel van de F-Pace SVR is een stuk straffer afgesteld door een 30 procent stijvere progressieve voorvering te plaatsen. De schroefveren achter zijn op hun beurt 10 procent stijver. In combinatie met een stabilisator worden de carrosseriebewegingen zo met 5 % gereduceerd. Om te benadrukken dat het hier om een imposante SUV gaat, zijn er voor de SVR-versie 22‑inchwielen leverbaar. Naast indrukwekkend, hebben ze ook echt een functie, want ze zijn een stuk lichter en bovendien is de vorm aangepast zodat de remschijven extra koeling krijgen. Om nog wat meer gewicht te besparen is een sportuitlaat gemonteerd die 6,6 kilo lichter is dan het standaard uitlaatsysteem van de F-Pace.

Finetuning

De aanwezige assistentiesystemen zijn opnieuw ingesteld om zo te kunnen voldoen aan sportieve prestaties van de F-Pace SVR. Ook is het All-Wheel Drive systeem met Intelligent Driveline Dynamics-technologie (IDD) gefinetuned, naast de adaptieve wielophanging en elektronische stuurbekrachtiging. En wie de Dynamic-rijmodus selecteert weet dat de motor feller reageert, de automaat bij hogere toerentallen overschakelt en de besturing directer wordt.



Tot slot beschikt de snelle F-Pace over een sportief interieur. Er is gestrooid met SVR‑logo’s, er zijn sportstoelen gemonteerd en schakelen kan met de aluminium peddels achter het stuurwiel. Er zijn vier kleurthema’s voor het interieur beschikbaar.

Jaguar meldt dat de F-Pace SVR vanaf komende zomer te bestellen is voor prijzen van ongeveer 164.000 euro.