Jaguar F-Pace nu ook als 300 Sport en ‘Chequered Flag’

Jaguar komt met twee nieuwe uitvoeringen van de F-Pace. Naast de dynamische 300 Sport gaat het om de rijk uitgedoste ‘Chequered Flag’.

Bij de Jaguar F‑Pace 300 Sport draait het vooral om de Dark Satin Grey-afwerkingsdetails. De grille-omlijsting, raamlijsten, ventilatieroosters, spiegelkappen en achterdiffuser zijn er in uitgevoerd. Het vormt een fraai contrast met een van de drie beschikbare lakkleuren; Yulong White, Indus Silverof Santorini Black. Verder heeft Jaguar de nodige badges aangebracht op de 300 Sport.



In het interieur vallen de gele stiksels op die her en der zijn verwerkt. Evenmin ontbreekt het 300 Sport-logo niet op het stuurwiel, op de hoofdsteunen in op de instaplijsten en vloermatten. Ook aan boord: een high-end navigatie- en audiosysteem en veertienvoudig elektrisch verstelbare stoelen.

De Jaguar F‑Pace 300 Sport is leverbaar met een tweeliter benzinemotor met een vermogen van 300 pk, of met de 3,0-liter V6 dieselmotor. Beide krachtbronnen stuwen de F‑Pace 300 Sport in dik zes tellen van nul naar honderd.

Chequered Flag

De Chequered Flag neemt deR-Sport-uitvoering als basis en is herkenbaar aan de in Gloss Black uitgevoerde grille. Ook de deurpanelen, ventilatieroosters en de dakrails zijn afgewerkt in het glanzend zwart. De standaard lakkleur is overigens net als bij de 300 Sport Yulong White of Santorini Black. Als derde optie geldt Eiger Grey.

In het interieur van de F-Pace Chequered Flag is lederen bekleding terug te vinden naast geweven aluminium details en Chequered Flag-instaplijsten. De stoelen zijn tienvoudig elektrisch verstelbaar, terwijl ook het navigatie- en audiosysteem een upgrade krijgen.



De vierwielaangedreven F-Pace Chequered Flag is te bestellen met keuze uit 2,0-liter-benzine- en –dieselmotoren.



Prijzen

De Jaguar F-Pace start bij 63.920 euro, maar dan heb je nog geen Chequered Flag Edition. Die kost minimaal 85.920 euro. De Jaguar F-Pace 300 Sport is bestellen vanaf 98.470 euro.