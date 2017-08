En dan nu de beelden. Dit is Infiniti’s ‘sigaar’; de Prototype 9

Gisteren konden we al melden dat Infiniti naar Pebble Beach komt met een conceptmodel geïnspireerd op een jaren ’50-racer. Nu zijn ook de eerste beelden openbaar.

Of Infiniti haar Prototype 9 wilde bewaren tot het mondaine Concours d’Elegance van Pebble Beach is niet bekend, maar feit is dat de eerste beelden van haar conceptmodel inmiddels online staan. Zoals verwacht gaat het om een sigaarvormig model dat geïnspireerd is op de raceauto’s uit de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw.



Schuur

De Prototype 9 van de Japanners is niet toevallig gekiekt in een oude schuur. De designchef van Infiniti, Alfonso Albaisa, liet al los dat zijn designteam bij het ontwerpen van de auto moest denken aan een schuurvondst. Welke auto zou je vinden, als je ergens in een schuurtje in Zuid-Japan een auto terugvindt die 70 jaar onttrokken is aan het oog?



Elektrisch

De Prototype 9 schijnt een volledige elektrische aandrijflijn te hebben en in 5,5 seconden van nul naar honderd te sprinten. Met een topsnelheid van 170 km/u is het geen snelheidsduivel, maar dat vergeven we de geslaagde designoefening van Infiniti.