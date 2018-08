Infiniti neemt de Prototype 10 concept mee naar Pebble Beach

Infiniti – het luxemerk van Nissan – is in Nederland een margemerk, maar heeft in de VS bijvoorbeeld een marktaandeel van bijna 1 procent. Niet toevallig presenteert het haar Prototype 10 concept volgende week in Pebble Beach.



Infiniti is bijna 30 jaar actief op de Amerikaanse markt en het luxemerk van Nissan groeit de laatste jaren weer door. Met 153.415 verkochte modellen in 2017 – een recordjaar – had het een marktaandeel van net geen 0,9 procent. Op het jaarlijkse Pebble Beach Concours d’Elegance volgende week zullen de Japanners de Infiniti Prototype 10 concept meenemen.

Jaren vijftig

Het studiemodel is – als de eerste schetsen een indicatie vormen – een brede, lage roadster waarbij een miniem windscherm de voorruit vervangt. Verder zien we achterop een ‘bubbel’ zitten, een aerodynamisch foefje dat vooral jaren vijftig-racers zo kenmerkt. Vorig jaar onthulde Inifiniti de Prototype 9 op Pebble Beach en dat studiemodel knipoogde ook al naar klassieke racewagens uit de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Ook is er een elektromotor aan boord, al is nog niet duidelijk of dat de Prototype 10 een EV of plug-in hybride maakt.

Elektrisch

Een logische keuze, want vanaf 2021 wil Inifiniti dat elk model over een elektromotor beschikt. In dat jaar moet ook de eerste EV op de markt komen. In 2025 willen de Japanners dat minimaal 1 op de 2 verkochte Inifiti’s wereldwijd over een elektromotor beschikt.