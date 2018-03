Op 24 juni staat er na meer dan 30 jaar weer eens een Volkswagen aan de start van de legendarische Pikes Peak heuvelklim. De Duitsers nemen de futuristisch ogende I.D. R Pikes Peak mee naar Colorado.

Aan de start van de 102-jarige Pikes Peak heuvelklim stonden in het verleden vooral pk-monsters. De 20 kilometer lange rit ‘naar de wolken’ start namelijk op 2.800 meter hoogte en voert naar de top op 4.300 meter. Verbrandingsmotoren werken op zulke hoogtes een stuk minder efficiënt. Alleen deelnemers met een fors vermogen houden genoeg aandrijfkracht over om ook in het laatste deel van de race voldoende snelheid te kunnen leveren. Per duizend stijgende meters neemt de motorkracht met ongeveer tien procent af, zo schijnt. Wie met bijvoorbeeld 600 pk op zeeniveau indruk maakt, finisht in Pikes Peak volgens die rekenformule met een effectief vermogen van nog geen 360 pk.



Verbrandingsmotoren

De trend van de laatste jaren is dat steeds vaker elektroracers worden ingezet. De steeds ijler wordende lucht heeft vanzelfsprekend geen invloed op het motorvermogen, om dat er geen verbranding plaatstvindt. Vooral in het tweede deel van de race betaalt dat zich uit. In 2015 werd Pikes Peak voor het eerst gewonnen door een elektrische auto. Coureur Rhys Millen reed de Drive eO PP03 in 9 minuten en 7 seconden naar boven. Overigens staat het all-time record nog altijd een stuk scherper. In 2013 deed de legendarische rally-rijder Sebastien Loeb het met een onvoorstelbare 8 minuten en 14 seconden het bijna een minuut sneller. En dat in een auto met een ‘ouderwetse’ verbrandingsmotor.

I.D. R Pikes Peak racer

Aangezien de laatste jaren dus de focus verschuift bij Pikes Peak naar elektrisch aangedreven auto’s, vindt Volkswagen het na 31 jaar weer eens tijd om deel te nemen aan de ‘race naar de wolken’. De laatste keer – in 1987 – deed Volkswagen mee met een tweemotorige Golf met een vermogen van 652 pk. Op 24 juni staan de Duitsers aan de start met de I.D. R Pikes Peak racer. Het volledig elektrische raceprototype wordt bestuurd door Romain Dumas, die eerder de 24 uur van Le Mans won drie keer Pikes Peak won. Met de vierwielaangedreven I.D. R Pikes Peak racer wil Volkswagen de aandacht vestigen op haar reeks volledig elektrische modellen die het vanaf 2019 wil gaan presenteren. Deze I.D.-familie is de opmaat naar 2025, dan wil Volkswagen zeker twintig volledig elektrische modellen in haar modelgamma hebben.