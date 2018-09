Hommages: ook Peugeot doet het goed

Hommages aan illustere modellen. Dat zien we graag. BMW deed het twee jaar geleden voorbeeldig met de BMW 2002 Hommage Concept; een hulde aan de BMW 2002. En een jaar eerder had het al een knalgele ode aan de BMW 3.0 CSL uit 1970. Eveneens heel mooi: de BMW M1 Hommage concept uit 2008. Maar ook Peugeot weet iconische modellen uit haar verleden passend te eren. De deze week verschenen e-Legend Concept neemt zijn hoed af voor de Peugeot 504 Coupé; een tweedeurs die Pininfarina ooit tekende.



Elektrisch

De 4,65 meter lange Peugeot e-Legend Concept is ondanks z’n retrolook hoogmodern. De auto is elektrisch aangedreven en beschikt over een vermogen van 463 pk en een koppel van 800 Nm. In nog geen vier tellen sprint je van nul naar honderd. Dankzij een 100 kWh accupakket aan boord moet een actieradius van 600 kilometer mogelijk zijn. Een lege batterij is in 25 minuten weer voor 80 procent vol, al zul je dan wel eerst een supersnellader moeten vinden.

Autonoom

Naast terugblikken, kijkt de e-Legend ook graag vooruit. Autonoom rijden is dus mogelijk. Tussen het kwartet rijmodi staan twee instellingen waarmee de handjes van het stuur mogen. De eerste heet ‘Soft’, als je het graag zelfrijdend en comfortabel wilt. Achter het knopje ‘Sharp’ schuilt een dynamischer autonoom weggedrag. Bij ‘Legend’ (normaal) en ‘Boost’ (sportief) neem je het stuur weer zelf ter hand.

Futuristisch

In het interieur zien we een futuristisch stuurtje dat wel iets weg heeft van die andere onlangs verschenen conceptcar; de BMW Vision iNext. Natuurlijk mogen de diverse slanke digitale beeldschermen niet ontbreken. De Peugeot e-Legend Concept telt er een flink aantal, want ze zijn ook in de portieren verwerkt.