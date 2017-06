Als bij een donderslag bij heldere hemel kwam daar dit weekend opeens de Porsche 911 GT2 RS onder het doek vandaan. Niet op een grote autobeurs, maar op een feestje voor game-fans.

Automerken zoeken continu naar momentum om hun nieuwe modellen te onthullen. De bekende grote autobeurzen worden daarbij steeds vaker overgeslagen. Zo wordt de jaarlijkse grootste consumentenelektronicabeurs ter wereld – de CES – steeds meer een autosalon. Auto’s worden immmers gadgets op wielen.



Virtuele 911

De nieuwe Porsche 911 GT2 RS is naast een echte auto in het hier en nu, ook een virtueel exemplaar. De krachtpatser is namelijk de hoofdrolspeler in het Xbox One-racespel Forza Motorsport 7. Zo kon het gebeuren dat auto dit weekend werd onthuld tijdens de persconferentie van Microsoft op de Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles.



Specificaties

Hoewel de 911 GT2 RS nu wereldkundig is, liet Porsche zich nog niet uit over de specificaties. Daar wordt vast een ander moment voor gekozen, zodat de auto nogmaals aandacht krijgt. Er wordt gefluisterd dat de achterwielaangedreven GT2 RS zo’n 700 pk aan vermogen krijgt, verkregen uit z’n 3,8-liter twinturbo. Verwacht dus een 0-100 km/u sprint in minder dan drie tellen.